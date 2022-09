Źródło: The Mirror

PressFocus Na zdjęciu: Drużyna Chelsea

Londyński klub obserwuje rynek w poszukiwaniu nie tylko gotowych piłkarzy, ale też takich, którzy lada moment mogą stać się gwiazdami. Todd Boehly i Graham Potter podobno są zainteresowani sprowadzeniem do Chelsea 17-letniego pomocnika Fulham – Luke’a Harrisa.

Luke Harris uchodzi za wielki talent i robi furorę w Premier League 2

Chelsea nie ma zamiaru oszczędzać

Mówi się o kwocie oscylującej w granicach 30 milionów funtów

Zdolny pomocnik zamieni Craven Cottage na Stamford Bridge?

Chelsea jest gotowa zapłacić aż 30 milionów funtów za nastoletniego Luke’a Harrisa z Fulham – donosi „The Mirror”. Niezwykle utalentowany Walijczyk do tej pory rozegrał tylko jeden mecz w barwach dorosłej drużyny „The Whites”, ale wygląda znakomicie w zespołach młodzieżowych – dla ekipy U-18 strzelił 11 bramek, a w barwach drużyny U-21 zdobył 17 goli. Urodzony w Jersey zawodnik dopiero co przedłużył kontrakt z Fulham, ale niewykluczone, że oferta Chelsea będzie nie do odrzucenia.

Luke Harris to kolejna perełka wychowana w akademii klubu z Craven Cottage – wcześniej z tej samej szkółki wypłynęli tacy zawodnicy jak między innymi Harvey Elliott oraz Fabio Carvalho, których zakontraktował Liverpool. Włodarze „The Blues” nie chcą przeoczyć następnego zdolnego piłkarza prosto z akademii Fulham, dlatego obecnie intensyfikują swoje starania o 17-letniego pomocnika.

Co ciekawe, Luke Harris był ostatnio powołany do seniorskiej reprezentacji Walii, jednak nie udało mu się zaliczyć debiutu – w spotkaniu z Belgią zasiadł na ławce rezerwowych, a na mecz przeciwko został umieszczony poza kadrą.

