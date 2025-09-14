Chelsea przechytrzy Liverpool? Rywalizują o gwiazdę Premier League

Marc Guehi w minionym letnim okienku transferowym był bliski przejścia do Liverpoolu. Gdy rynek otworzy się ponownie, do walki o zakontraktowanie angielskiego stopera dołączy Chelsea - podaje brytyjski portal TBR Football.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Guehi rozchwytywany na rynku transferowym

Marc Guehi w minionym letnim okienku transferowym był bardzo bliski przenosin do Liverpoolu. Mistrzowie Premier League prowadzili zaawansowane rozmowy z Crystal Palace, ale ostatecznie nie osiągnięto porozumienia i transakcja nie doszła do skutku. Temat transferu 25-letniego stopera nie jest jednak całkowicie zamknięty. Według angielskich mediów włodarze z Anfield Road planują powrócić do rozmów w sprawie pozyskania reprezentanta Anglii, gdy tylko zimowe okno transferowe zostanie otwarte.

Tym razem Liverpool będzie musiał stawić czoła sporej konkurencji. Jak donosi portal „TBR Football”, Chelsea rozważa włączenie się do walki o zakontraktowanie Marca Guehiego. Dla londyńczyków byłby to szczególny ruch, ponieważ defensor jest wychowankiem ich akademii, z której odszedł w 2021 roku w poszukiwaniu regularnych występów. Co więcej, sytuację 25-letniego piłkarza monitorują również dwaj europejscy giganci – Real Madryt oraz FC Barcelona. Hiszpanie rozważają sprowadzenie Anglika jako wolnego zawodnika.

Kontrakt Marca Guehiego z Crystal Palace obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co nie daje londyńskiemu klubowi mocnej pozycji negocjacyjnej. Stoper, który rozegrał już 25 spotkań w reprezentacji Anglii, uchodzi za jednego z najlepszych defensorów w Premier League. Od momentu dołączenia do drużyny Orłów wystąpił w 160 meczach, pełniąc często rolę kapitana zespołu The Eagles. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 45 milionów euro. Jeśli Chelsea lub Liverpool pozyska mierzącego 182 centymetry obrońcę, z pewnością będzie to jedna z głośniejszych transakcji przyszłego okienka transferowego.