fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea FC cały czas pracuje nad wzmocnieniami drużyny przed startem nowego sezonu. Ciekawe wieści przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz Gerard Romero, informując, że londyński klub chce pozyskać Frenkie de Jonga.

Frenkie de Jong wygląda na to, że lada moment pożegna się z Barceloną

Do tej pory wydawało się, że faworytem do pozyskania Holendra, jest Man Utd

Dziennikarz Gerard Romero ujawnił, że także Chelsea chce mieć 25-latka u siebie

Dwóch gigantów Premier League chce de Jonga

Chelsea FC dołącza jednocześnie do Man Utd do gry o podpis pod kontraktem Frenkie de Jonga. 25-latek od dłuższego już czasu łączony jest z przeprowadzką do klubu z Old Trafford. Zwolennikiem transferu Holendra do Man Utd jest nowy menedżer Czerwonych Diabłów, którym od 1 lipca jest Erik ten Hag.

Dziennikarz Gerard Romero na Twitterze przekazał, że w Barcelonie jest obecnie gorący czasu. Chelsea jest kolejną ekipą z Premier League poważnie zainteresowaną de Jongiem.

🚨Efectivamente. CALENTADA del Chelsea por Frenkie. Horas calentitas en Barcelona. Y no es el único futbolista que quiere el Chelseahttps://t.co/3KVGW54way https://t.co/svBrgqz4s6 — Gerard Romero (@gerardromero) July 7, 2022

Reprezentant Holandii trafił do Barcy w 2019 roku z Ajaxu za 86 milionów euro. W szeregach Katalończyków piłkarz rozegrał jak na razie łącznie 138 spotkań, notując w nich 13 trafień i 17 asyst.

Obecna umowa holenderskiego pomocnika z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Zawodnik w 2020 roku przedłużył umowę z Katalończykami. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 60 milionów euro.

The Blues nowy sezon ligowy zaczną w pierwszy weekend sierpnia. Zanim jednak do tego dojdzie, to Chelsea czekają sparingi kolejno z: Club America, Charlotte FC, czy Arsenalem.

