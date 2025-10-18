Chelsea chce pozyskać napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mohamed Toure w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea zainwestowała już w wysokiej klasy napastników podczas letniego okienka transferowego, więc ewentualne wzmocnienie tej pozycji mogłoby być sporym zaskoczeniem. O miejsce w ataku rywalizują obecnie Joao Pedro czy Marc Guiu. Najlepszymi strzelcami w zespole Enzo Mareski w tym sezonie Premier League są Enzo Fernandez i Moises Caicedo, którzy mają na koncie po trzy trafienia.

Według doniesień „TEAMtalk”, na liście życzeń klubu ze Stamford Bridge znajduje się Mohamed Toure, który imponuje swoimi występami w duńskim Randers FC. 21-letni Australijczyk ma przed sobą świetlaną przyszłość, a Chelsea nie powinna mieć problemów finansowych, jeśli duński klub zażąda wyższej kwoty za swojego zawodnika.

Pozostaje jednak pytanie, czy w nadchodzących miesiącach obie strony zdecydują się na kontynuację negocjacji i złożenie oficjalnej oferty. Dla Toure przeprowadzka do Premier League może być ekscytującą perspektywą, ale kluczowe będzie zapewnienie mu regularnej gry. Siedzenie na ławce rezerwowych w Chelsea na tym etapie kariery mogłoby zahamować jego rozwój.

Chelsea ma ambitne plany na sezon i po przeciętnym starcie w lidze chce wzmocnić skład w styczniowym okienku transferowym. Toure w Randers występuje od lipca 2024 roku. W obecnym sezonie rozegrał 11 meczów, strzelił 2 gole i dorzucił 5 asyst. Jego umowa w Danii obowiązuje do czerwca 2028 roku.