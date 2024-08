fot. Sportimage Ltd / Alamy I Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher i Joao Felix

Felix do Chelsea, Gallagher do Atletico?

Conor Gallagher był już o krok od przenosin do Atletico Madryt. Na finiszu wysypał się jednak transfer Samu Omorodiona do Chelsea, więc Anglik wrócił do Londynu. Póki co trenuje indywidualnie i czeka na rozwój sytuacji. Pomocnik pierwotnie nie chciał opuszczać The Blues, ale władze klubu uznały, że jego sprzedaż będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Diego Simeone pozostaje w stałym kontakcie z Gallagherem i przekonuje go, że Atletico dalej zamierza sprowadzić go do siebie.

Dziennikarz Matt Law informuje, że Chelsea i Atletico w ten weekend wznowią rozmowy transferowe. Tematem będzie nie tylko Gallagher, bowiem na radarach londyńczyków znalazł się Joao Felix, który w przeszłości reprezentował już ich barwy. W minionym sezonie grał dla Barcelony i liczył, że tam zostanie, lecz Atletico pragnie go wreszcie sprzedać.

Los Rojiblancos nie dysponują obecnie funduszami, które pozwalają im na sfinalizowanie transferu Gallaghera. W ramach transakcji do Londynu mógłby więc powędrować Felix. Portugalczyk ponoć jest przygotowany na potencjalną redukcję wynagrodzenia, która czeka go w Chelsea.

Obie strony zamierzają się spotkać z nadzieją na przełomowe negocjacje i porozumienie. Chelsea chce w swoich szeregach Felixa, a Atletico Madryt liczy na wzmocnienie linii pomocy Gallagherem.