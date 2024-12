Chelsea jest gotowa zapłacić 100 milionów euro za pozyskanie Alexandra Isaka z Newcastle United, o czym właśnie poinformował serwis "Fichajes". Szwed priorytet transferowy dla ekipy The Blues.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea gotowa zapłacić 100 milionów za Isaka

Chelsea w tym sezonie radzi sobie znakomicie. Zespół prowadzony przez Enzo Maresce zajmuje aktualnie drugie miejsce w ligowej tabeli, a poza tym również z kapitalnej strony prezentuje się w rozgrywkach fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Przed rozpoczęciem tej kampanii właściwie mało kto stawiał na to, że The Blues będą nie tylko tak dobrze punktować, ale i przyjemnie dla oka grać.

WIDEO: Skróty meczów Chelsea

Niemniej okazuje się, że klub nie ma zamiaru spoczywać na laurach i już myśli o kolejnych wzmacnianych. Według intonacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Chelsea wytypowała już swój główny cel transferowy. Jest nim Alexandr Isaka z zespołu Newcastle United. 25-letni Szwed w tym sezonie Premier League trafił do siatki już pięć razy w 12 meczach i do tego zanotował trzy asysty.

Z tego też powodu władze zespołu z Londynu gotowe są zapłacić za napastnika ligowego rywala nawet 100 milionów euro, co z pewnością byłoby bardzo dużym ruchem, nawet jak na taki zespół, jak Chelsea. Isak w sumie na swoim koncie ma 64 mecze w Premier League i 36 goli. Poza tym 33 razy trafiał do siatki w La Liga w barwach Realu Sociedad. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro.

