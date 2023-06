IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah nie był w minionym sezonie pierwszym wyborem dla trenerów Chelsea

Obrońca może opuścić tego lata Stamford Bridge. Jego sytuację monitorują AC Milan i Inter Mediolan

23-latek wypowiedział się na temat Włoch i Serie A w samych superlatywach

Chalobah otwarty na przeprowadzkę do Włoch

Trevoh Chalobah to wychowanek Chelsea. Jak dotąd 23-latek opuścił londyński klub tylko raz, gdy w sezonie 2020/2021 wybrał się na wypożyczenie do Lorient. W listopadzie ubiegłego roku defensor podpisał z The Blues nowy kontrakt. Obowiązuje on aż do 2028 roku. Od tamtego czasu na Stamford Bridge pojawiło się jednak aż trzech trenerów i żaden z nich w wyraźny sposób nie postawił na Anglika. Jego sytuację śledzą

– Przeprowadzka do Włoch? Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Lubię Włochy, to ładny kraj. Mam jednak ważny kontrakt w Chelsea. Poziom w Serie A jest wysoki, mają tam naprawdę dobre drużyny. Lubię też tamtejsze życie – powiedział w rozmowie ze Sky Sports.

Chalobah w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania dla Chelsea we wszystkich rozgrywkach.

