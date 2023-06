IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Samuel Umtiti od pięciu lat nie odgrywa istotnej roli w grze FC Barcelony. Mimo tego ma jedną z najwyższych pensji w zespole

Francuz ma za sobą udany sezon na wypożyczeniu w Lecce

29-latkiem interesuje się ponoć klub z Arabii Saudyjskiej. Blaugrana chce wykorzystać tę okazję

Klub z Arabii Saudyjskiej chce kupić Umtitiego. W to graj Barcelonie

Ostatnie lata Samuela Umtitiego w FC Barcelonie to przykład tragikomedii. Choć od Mistrzostw Świata w Rosji z 2018 roku zawodnik nie odgrywa praktycznie żadnej roli w grze zespołu, wciąż pobiera jedną z najwyższych pensji. Klub co pół roku próbuje znaleźć chętnego na środkowego obrońcę – jak dotąd bezskutecznie. Ubiegłego lata udało się jednak przekonać Lecce do wypożyczenia Francuza, a ten dobrze wykorzystał ten rok. Niezła forma sprawiła, że o 29-latka zaczęły pytać inne zespoły. Zwykle jednak problemem w negocjacjach staje się pensja; zupełnie nierynkowa, biorąc pod uwagę dyspozycję gracza.

Mistrzów Hiszpanii uratować mogą jednak saudyjskie pieniądze. Kataloński Sport donosi, że jeden z klubów Arabii Saudyjskiej zamierza sprowadzić Umtitiego. Dziennik nie wspomina nawet o żadnej kwocie odstępnego – choć gracz ma umowę aż do 2026 roku. To może sugerować, że dla Blaugrany kluczowe jest, by ów nabywca wziął na siebie całość pensji defensora. Trudno się temu dziwić, jeśli czeki dla 29-latka pochłonęłyby w przyszłym sezonie 30 milionów euro z kasy klubu. Najlepiej dla Dumy Katalonii byłoby rozstać się z Francuzem jeszcze przed końcem czerwca. To znacząco ułatwiłoby manewrowanie na rynku transferowym.

Umtiti rozegrał w minionym sezonie 25 spotkań w Serie A. nie udało mu się zanotować bramki ani asysty.

