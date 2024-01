Cash z dużym problemem? Aston Villa chce mu ściągnąć rywala

fot. Imago/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa zamierza się uzbroić przed walką o najwyższe cele

Priorytetem jest ściągnięcie nowego prawego obrońcy

Unai Emery chce w swoim składzie rywala dla Matty’ego Casha

Cash będzie musiał walczyć o miejsce w składzie

Aston Villa w sezonie 2023/2024 radzi sobie wręcz doskonale. Po dwudziestu kolejkach Premier League traci do liderującego Liverpoolu raptem trzy punkty, zajmując przy tym drugie miejsce w tabeli. Unai Emery otwarcie nie deklaruje walki o mistrzostwo Anglii, lecz nie jest tajemnicą, że The Villans marzą o sprawieniu niespodzianki. Hiszpański menedżer zapewnił, że zimą klub będzie dążył do wzmocnień, tak aby utrzymać wysoką dyspozycję do końca rozgrywek.

Jednym z priorytetów na najbliższe tygodnie jest znalezienie nowego prawego obrońcy. Jedynym nominalnym zawodnikiem na tej pozycji jest Matty Cash, który ma pewne wahania formy. Niekiedy Emery na boku defensywy wystawia któregoś ze stoperów, co na dłuższą metę nie ma sensu. Aston Villa spróbuje znaleźć piłkarza, którego stać będzie na rywalizację z reprezentantem Polski.

Oprócz tego, wicelider Premier League celuje we wzmocnienie skrzydła. Niewykluczone, że sięgnie również po lewego obrońcę, a jedną z opcji jest Marcos Acuna z Sevilli.

