Casemiro opuści Manchester United. Brazylijczyk dostał ofertę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Los Angeles Galaxy chce pozyskać Casemiro

Casemiro już w styczniu poinformował władze Manchesteru United, że nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu. Doświadczony brazylijski pomocnik po zakończeniu sezonu opuści Old Trafford, kończąc swoją przygodę z utytułowanym angielskim klubem.

Mimo zbliżającego się rozstania, 33-latek wciąż prezentuje bardzo wysoką formę w barwach Czerwonych Diabłów. W trwającym sezonie Premier League rozegrał 22 spotkania, w których zdobył pięć bramek i dołożył dwie asysty. Casemiro koncentruje się obecnie na pomocy zespołowi w walce o miejsce w Lidze Mistrzów.

Jak informuje „Daily Mail”, sytuację Brazylijczyka uważnie monitoruje Los Angeles Galaxy, które rozważa jego sprowadzenie latem. Klub z MLS rozpoczął już rozmowy. Casemiro znajduje się na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej. Wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Al-Nassr oraz Al-Hilal, tradycyjnie inwestujące w gwiazdy futbolu.

Dla Manchesteru United odejście Casemiro będzie dużym wyzwaniem. Klub już teraz pracuje nad znalezieniem następcy i ma na liście trzy nazwiska, które mogą wzmocnić drugą linię zespołu latem. Casemiro trafił na Old Trafford latem 2022 roku z Realu Madryt za około 70 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 148 spotkań w barwach Czerwonych Diabłów. W swoim dorobku ma 22 trafienia i 14 asysty.