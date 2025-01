News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro kuszony wielkimi zarobkami

Casemiro zasilił Manchester United w sierpniu 2022 roku. Czerwone Diabły zapłaciły za niego Realowi Madryt aż 70 milionów euro. Tylko jedna strona tej transakcji może być zadowolona z jej finalizacji – Brazylijczyk nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei i nie potrafił ustabilizować swojej dyspozycji. 32-latek stał się zbędnym elementem w układance Rubena Amorima w już w styczniu może opuścić klub.

Wideo: Manchester United – sezon 2024/25

Manchester z pewnością odetchnie, jeżeli Casemiro odejdzie z Old Trafford. Pomocnik inkasuje aż 350 tysięcy funtów tygodniowo. Chociaż zarobki byłego zawodnika Królewskich już teraz są ogromne, może on liczyć na jeszcze wyższą pensję. Warunkiem jest zmiana miejsca pracy i transfer do Arabii Saudyjskiej. Portal talkSPORT przekonuje, że Al-Nassr oferuje pięciokrotnemu zdobywcy Ligi Mistrzów tygodniówkę na poziomie 650 tysięcy funtów.

Casemiro z pewnością rozważy propozycję z Saudi Pro League. Zwłaszcza że pochodzi ona z klubu Cristiano Ronaldo, a więc dobrego znajomego reprezentanta Canarinhos. Kontrakt wychowanka Sao Paulo z United obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na zaledwie 12 milionów euro. Wydaje się, że Al-Nassr ma ogromne szanse na pozyskanie piłkarza, który jest znacznym obciążeniem dla budżetu Czerwonych Diabłów.