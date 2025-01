Casemiro blisko odejścia z Man Utd, ale transfer do Serie A komplikuje się

Ruben Amorim chce zimowej rewolucji w Manchesterze United, a Casemiro jest jednym z zawodników, którzy mogą opuścić klub. Brazylijczyk ma sporo możliwości. Jego usługami jest zainteresowanych kilka klubów, w tym AS Roma, ale sytuacja pozostaje otwarta i brakuje konkretów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro na celowniku AS Romy

Casemiro, najlepiej opłacany zawodnik Manchesteru United z tygodniową pensją wynoszącą 350 tysięcy funtów, nie jest częścią planów Rubena Amorima. Nowy menedżer Czerwonych Diabłów zatwierdził sprzedaż Brazylijczyka, a klub jest skłonny znacząco obniżyć oczekiwaną kwotę – obecnie mówi się o zaledwie 15 milionach funtów.

AS Roma wykazała poważne zainteresowanie 32-letnim pomocnikiem i przeprowadziła rozmowy z jego otoczeniem. Claudio Ranieri dostrzega w nim kluczową postać, która mogłaby wnieść doświadczenie i stabilność do środka pola. Włosi chcą jednak transferu definitywnego, a nie wypożyczenia. Problemem pozostaje sytuacja Leandro Paredesa – Argentyńczyk musiałby opuścić klub, by Roma mogła sobie pozwolić na sprowadzenie Casemiro.

Alternatywą dla Brazylijczyka jest przeprowadzka do MLS. Liga amerykańska może zaoferować mu nowy start, ale na ten moment nie pojawiły się konkretne oferty. W grze wciąż są także kluby z Arabii Saudyjskiej – Al-Nassr i Al-Shabab – jednak źródła sugerują, że Casemiro nie jest przekonany do przeprowadzki na Bliski Wschód.

Na ten moment sytuacja pozostaje otwarta, a przyszłość Casemiro powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach. Mimo problemów w Manchesterze United, jego odejście z klubu nie jest ostatecznie przesądzone.