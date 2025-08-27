Casemiro dostał astronomiczną ofertę. Już zdecydował

Casemiro otrzymał bajeczną ofertę od Al-Nassr, ale mimo to planuje zostać w Manchesterze United. 33-letni pomocnik chce bowiem jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata w 2026 roku - podaje Raisa Simplicio z serwisu GOAL Brasil.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United zatrzyma Casemiro

Przyszłość Casemiro w Manchesterze United jeszcze niedawno stała pod dużym znakiem zapytania. Brazylijski pomocnik miał za sobą trudny okres, w którym jego forma znacząco odbiegała od oczekiwań, a brytyjskie media coraz częściej spekulowały o zmianie otoczenia przez 33-latka. W ostatnim czasie sytuacja uległa jednak diametralnemu zwrotowi – gwiazdor wrócił do wysokiej dyspozycji i znów stał się kluczowym zawodnikiem drużyny z Old Trafford. Wszystko wskazuje na to, iż Casemiro w sezonie 2025/2026 pozostanie w zespole Czerwonych Diabłów, pomimo że nie może narzekać na brak zainteresowania.

Jak podaje Raisa Simplicio z portalu „GOAL Brasil”, jednym z poważnych kandydatów do pozyskania środkowego pomocnika było Al-Nassr. Saudyjski gigant przedstawił bardzo atrakcyjną pod względem finansowym ofertę, ale piłkarz nie zdecydował się na jej przyjęcie. Brazylijczyk świadomie odrzucił perspektywę ogromnych zarobków, ponieważ jego celem jest jak najlepsze przygotowanie się do mistrzostw świata 2026. Casemiro uważa, że rywalizacja na najwyższym poziomie w Premier League będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem, aby utrzymać odpowiednią formę oraz walczyć o miejsce w reprezentacji.

Casemiro to bez wątpienia zawodnik o imponującym dorobku. W Realu Madryt spędził dziewięć sezonów, podczas których rozegrał 336 spotkań, zdobył 31 bramek i zaliczył 29 asyst. W tym czasie aż pięć razy podnosił trofeum za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. 77-krotny reprezentant Brazylii w 2022 roku przeniósł się do Manchesteru United, gdzie już w pierwszej kampanii pomógł drużynie sięgnąć po Puchar Ligi Angielskiej. Dotychczas w barwach ekipy Czerwonych Diabłów uzbierał 127 meczów, strzelił 17 goli oraz zanotował 12 ostatnich podań. Kontrakt pomocnika z angielskim klubem obowiązuje do 2026 roku.