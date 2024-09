AC Milan w zimowym oknie transferowym planuje złożyć ofertę za występującego na co dzień w Chelsea Carneya Chukwuemekę - podaje Sport Mediaset.

Carney Chukwuemeka pod lupą Milanu

Letnie okienko transferowe w większości lig jest już zamknięte. To jednak nie oznacza, że kluby nie pracują nad transakcjami, które przeprowadzą w przyszłości. Z takiego założenia wychodzi AC Milan, którego włodarze już myślą o zimowym oknie transferowym. Jak donosi “Sport Mediaset”, Rossoneri w styczniu planują wybrać się na zakupy do Londynu.

Mediolańczycy są bowiem zainteresowani sprowadzeniem Carneya Chukwuemeki z Chelsea. AC Milan podobno jest gotowy zapłacić za 20-letniego pomocnika około 30 milionów euro. Młodzieżowego reprezentanta Anglii na oku mają również zespoły z Turcji, jednak zawodnik środka pola zdecydowanie bardziej woli opcję przenosin na San Siro.

Carney Chukwuemeka występuje w barwach drużyny The Blues od sierpnia 2022 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za 18 milionów euro z Aston Villi. Dwudziestolatek jest wychowankiem Northampton Town, a w akademii The Villans szkolił się od 2016 roku. Trzeba powiedzieć, że urodzony w Austrii piłkarz nie odgrywa znaczącej roli w Londynie.

Środkowy pomocnik w koszulce Niebeskich rozegrał łącznie 27 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Carney Chukwuemeka w obecnym sezonie nie otrzymał jeszcze żadnej szansy od Enzo Mareski, co może go niepokoić w kontekście przyszłości. Kontrakt mierzącego 187 centymetrów zawodnika z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.