Carlo Ancelotti traci cierpliwość. Real musi się wzmocnić

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt potrzebuje wzmocnienia, Ferlandy Mendy się nie sprawdza

Real Madryt nie wygrał w dwóch ostatnich spotkaniach, co sprawia, że w klubie przyszedł czas analiz. Defensa Central przekonuje natomiast, że trener Carlo Ancelotti stracił już cierpliwość w związku z postawą Ferlanda Mendy’ego.

29-letni zawodnik jest na dzisiaj wraz z Francem Garcią jedynym nominalnym lewym defensorem w szeregach Królewskich. Żaden z graczy nie gwarantuje jednak odpowiedniej jakości w Realu. To sprawia, że klub z Madrytu jest zainteresowany pozyskaniem nowego gracza na tę pozycję. Głównym celem w powszechnej opinii jest Alphonso Davies. Ostatnio pojawiły się natomiast wieści, że także Miguel Gutierrez z Girony na celowniku Los Blancos.

29-latek z nową umową

Ciekawe jest natomiast to, że plany Realu o pozyskaniu nowego lewego obrońcy wydają niekonsekwentne, mając na uwadze to, że niedawno klub ogłosił podpisanie nowego kontraktu z Francuzem. Nowa umowa Mendy’ego ogłoszona w minionym miesiącu obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Jeszcze niedawno trener Carlo Ancelotti przekonywał, że 29-letni zawodnik jest najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji na świecie. Wygląda jedna na to, że Włoch po ostatnich występach piłkarza mógł nieco zmienić zdanie.

Mendy to 10-krotny reprezentant Francji. Trafił do Realu w 2019 roku z Olympique Lyon za 48 milionów euro. Jego wcześniejszy kontrakt obowiązywał do końca czerwca 2025 roku.

Czytaj więcej: Man City chce napastnika. Ma być alternatywą dla Haalanda