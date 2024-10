Man City chce napastnika. Ma być alternatywą dla Haalanda

Manchester City w ataku może dzisiaj liczyć przede wszystkim na Erlinga Haalanda. Fichajes.net twierdzi natomiast, że na celowniku The Citizens znalazła się gwiazda Juventusu.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Dusan Vlahović znalazł się na celowniku Man City

Man City według najnowszych doniesień mediów jest w trakcie poszukiwania nowego napastnika. Nie znaczy to, że klub chce pożegnać się z Erlingiem Haalandem. Chodzi bardziej o to, aby norweski napastnik miał w klubie z Etihad Stadium godnego zmiennika, dzięki czemu były piłkarz Borussii Dortmund mógłby w przepełnionym do granic możliwości kalendarzu piłkarskim liczyć na odpoczynek.

Fichajes.net przekonuje, że na radarze giganta Premier League znajduje się Dusan Vlahović z Juventus. Serbski napastnik trafił do ekipy z Turynu w 2022 roku z Fiorentiny. Tymczasem w środowy wieczór piłkarz błysnął skutecznością w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk, który finalnie zakończył się wygraną Bianconerich.

Vlahović miał być w drużynie z Turynu wielką gwiazdą. Niemniej występy Serba rozczarowywały. W każdym razie na starcie sezonu 2024/2025 wygląda na to, że trener Thiago Motta znalazł klucz do skuteczności zawodnika. Tylko w Serie A piłkarz zdobył już cztery bramki. A ponadto ma też asystę w elitarnych rozgrywkach.

W związku z tym, że latem z angielskim gigantem pożegnał się Julian Alvarez, to Man City rozgląda się za wzmocnieniami do ofensywy. Duże zainteresowanie ma dotyczyć właśnie Vlahovicia, mającego umowę z klubem z Allianz Stadium do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 65 milionów euro.

Jasne jest jednak, że nie tylko Manchester City chciałby mieć napastnika Juve u siebie. Wcześniej pojawiły się głosy, że także Atletico Madryt wykazuje zainteresowanie graczem.

