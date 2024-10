Real nie zapomniał o talencie. Davies ma rywala do transferu

Real Madryt w trakcie najbliższych sesji transferowych może szukać wzmocnień do obrony. Ciekawymi wieściami w tej sprawie podzielił się serwis Fichajes.net, wskazując kandydata.

Miguel Gutierrez to wciąż cel Realu Madryt

Real Madryt do tej pory koncentrował się przede wszystkim na wzmocnieniach w ofensywie. Wygląda na to, że wkrótce to się zmieni. Fichajes.net przekazało informacje, że nie tylko Alphonos Davies z Bayernu Monachium znajduje się na liście życzeń Los Blancos.

W ostatnich tygodniach wydawało się, że Kanadyjczyk to priorytet dla Realu na wzmocnienie lewej obrony. Źródło jednak przekonuje, że wysoko w klubie z Madrytu stoją też akcje Miguela Gutierreza, broniącego barw Girony.

23-latek znajduje się jednak także na radarze innych gigantów. Chęć pozyskania Miguela Guitierreza wykazały także takie ekipy jak: Arsenal, Liverpool czy Manchester United.

Lewy hiszpański defensor to wychowanek Getafe, który w przeszłości był już graczem Realu. Miguel Gutierrez rozwijał swoje umiejętności w młodzieżowych zespołach Królewskich. Grał też w Realu Kastyllia, z którego w lipcu 2022 roku trafił do Realu Madryt. Miesiąc później za cztery miliony euro dołączył z kolei do Girony.

Pięciokrotny reprezentant Hiszpanii ma umowę ważną z aktualnym klubem do 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się z kolei w wysokości 25 milionów euro. Jego przyszłość będzie zależeć z kolei nie tylko od tego, jak ewoluować mogą umiejętności piłkarza, ale tez od strategicznych ruchów władz Los Blancos.

