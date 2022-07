PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zanim pojawi się w Barcelonie, prawdopodobnie uda się do Stanów Zjednoczonych gdzie FC Barcelona, której szeregi zasili, będzie przebywała na tournee. Według hiszpańskich mediów do podpisania kontraktu może dojść w Miami.

To już pewne. Robert Lewandowski zostanie zawodnikiem Barcelony

Do podpisania kontaktu prawdopodobnie dojdzie w Miami

Reprezentant Polski wkrótce uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Barcelona będzie przebywać na tournee

Robert Lewandowski podpisze kontrakt w Miami

FC Barcelona w nocy z piątku na sobotę uzyskała porozumienie z Bayernem Monachium w sprawie warunków transferu Roberta Lewandowskiego. 33-letni reprezentant Polski przeniesie się do stolicy Katalonii za 45 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach. Sam już wcześniej ustalił warunki kontraktu, który ma obowiązywać przez cztery lata.

W sobotę rano Lewandowski przebywał jeszcze w Monachium. Polak wziął udział w treningu z Bayernem, który wykorzystał również do pożegnania się z kolegami z zespołu. Teraz, według informacji katalońskiego Sportu, uda się na Majorkę, gdzie na wakacjach przebywa jego rodzina.

Następnym krokiem będzie wylot do Miami, co miałoby nastąpić w niedzielę lub poniedziałek. Wszystko wskazuje na to, że Polak do Stanów Zjednoczonych uda się bezpośredni z Majorki. W Miami Lewandowski ma przejść badania medyczne, po których dojdzie do oficjalnego podpisania kontraktu. Oficjalna prezentacja Polaka na Camp Nou miałaby się odbyć po powrocie drużyny z tournee.

FC Barcelona na tournee po Stanach Zjednoczonych

Zespół Barcelony do Stanów Zjednoczonych uda się już w sobotę, a tournee potrwa do 30 lipca. W jego ramach drużyna Xaviego Hernandeza rozegra cztery towarzyskie spotkania. Rywalami Dumy Katalonii będą Inter Miami (20 lipca), Real Madryt (24 lipca), Juventus (27 lipca) oraz New York Red Bulls (31 lipca).

W sobotę kataloński klub ogłosił 28-osobową kadrę drużyny na tournee. Naturalnie zabrakło na niej jeszcze Roberta Lewandowskiego, ale z drużyną uda się trzech zawodników, którzy niedawno dołączyli do drużyny – Andreas Christensen, Franck Kessie i Rafinha. Na liście powołanych zabrakło natomiast między innymi Martina Braithwaite’a, Riqui Puiga czy Samuela Umtitiego.

Zobacz także: Lewandowski trenował z Bayernem. “Jeszcze tutaj wrócę”