Robert Lewandowski już wkrótce zostanie nowym zawodnikiem FC Barcelony. W sobotnie przedpołudnie reprezentant Polski niespodziewanie wziął udział w swoim ostatnim treningu w Bayernie Monachium, który wykorzystał również na pożegnanie się z kolegami z zespołu.

Lewandowski pożegnał się z kolegami z Bayernu

FC Barcelona doszła do porozumienia z Bayernem Monachium w sprawie warunków transferu 33-letniego Polaka. Robert Lewandowski przeniesie się do katalońskiego klubu za 45 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach. Uzyskanie porozumienia między klubami potwierdził już prezes mistrzów Niemiec Oliver Kahn.

Lewandowski podczas sobotniego treningu pożegnał się z kolegami z zespołu oraz sztabem szkoleniowym, ale zapowiedział powrót do Monachium.

– Wrócę jeszcze raz i odpowiednio pożegnam się ze wszystkim pracownikami. Teraz też nie miałem zbyt wiele czasu na przygotowanie się do tego. To wszystko działo się teraz zbyt wszystko, żeby się ze wszystkim pożegnać. Po obozie treningowym wrócę i porządnie się pożegnam – powiedział w rozmowie ze Sky Germany.

Mimo kontrowersji w ostatnich tygodniach wokół jego transferu, Lewandowski będzie bardzo dobrze wspominał ośmioletni pobyt w Monachium. – Te osiem lat było wyjątkowe i nie zapomnę o tym. Świetnie bawiłem się w Monachium – dodał Lewandowski.

Zanim Lewandowski opuścił ośrodek treningowy zespołu, wziął udział w normalnych zajęciach drużyny. – Pożegnałem się dziś z chłopakami na boisku, nie martwiłem się o kontuzję na treningów. W domu też może mi się coś stać. Chciałem utrzymać formę i wziąłem udział w treningu z chłopakami – zakończył.

