Taki scenariusz brzmi sensacyjne, ale według brytyjskich mediów jest możliwy. Real Madryt ma być zainteresowany sprowadzeniem z powrotem na Santiago Bernabeu Cristiano Ronaldo, który nie jest pewny swojej przyszłości w zespole Czerwonych Diabłów.

Przyszłość Cristiano Ronaldo jest w ostatnim czasie tematem intensywnych spekulacji

Realnym scenariuszem jest odejście reprezentanta Portugalii z Manchesteru United

Brytyjskie media informują o możliwym powrocie Ronaldo do Realu Madryt

Real Madryt rozważa powrót Ronaldo

Cristiano Ronaldo do Manchesteru United wrócił w sierpniu ubiegłego roku i w obecnym sezonie jest kluczowym zawodnikiem drużyny z Old Trafford. W 37 rozegranych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył dla swojego zespołu 23 gole i zdecydowanie jest jego najlepszym strzelcem.

Mimo utrzymywania wysokiej formy przyszłość Portugalczyka w zespole Czerwonych Diabłów stoi pod znakiem zapytania. Coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu z klubu po zaledwie roku występów, choć jego umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku.

W niedzielę brytyjski Mirror poinformował o sensacyjnym scenariuszu, który zakład powrót Ronaldo do Realu Madryt. Władze Królewskich są coraz bardziej zainteresowani sięgnięciem ponownie po Portugalczyka, a możliwość ponownych występów na Bernabeu byłaby dla niego samego bardzo atrakcyjną opcją.

Latem na Old Trafford szykują się duże zmiany, co oczywiście jest związane z przyjściem nowego szkoleniowca. Manchester United potwierdził już, że drużynę od nowego sezonu poprowadzi Erik ten Hag. Ronaldo nie jest pewny roli, jaką miałby odgrywać w zespole po planowanej rewolucji, a holenderski szkoleniowiec na razie nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie.

Ronaldo wracając do Manchesteru United miał nadzieję na walkę z zespołem o trofea, ale rzeczywistość w tej kwestii okazała się brutalna. Czerwone Diabły w przyszłym sezonie nie będą miały nawet możliwości występów w Lidze Mistrzów, co również może odegrać kluczową w rolę w kwestii przyszłości Portugalczyka.

W Madrycie mogą zdecydować się z kolei na sięgnięcie po dobrego znajomego, jeżeli nie uda im się sfinalizować transferu Kyliana Mbappe. Francuza do podpisania nowego kontraktu z klubem cały czas starają się przekonać przedstawiciele Paris Saint-Germain.

