PressFocus Na zdjęciu: Z lewej Tyrell Malacia

Erik ten Hag, który od nowego sezonu będzie menedżerem Manchesteru United, ma kandydata na pierwsze wzmocnienie zespołu przed nowym sezonem. Holenderski szkoleniowiec chciałby, aby na Old Trafford dołączył obrońca Feyenoordu Rotterdam Tyrell Malacia.

Erik ten Hag myśli już o transferach, które chciałby przeprowadzić obejmując drużynę Manchesteru United

Pierwszym celem ma być jego znajomy z ligi holenderskiej – Tyrell Malacia

21-letni lewy obrońca występuje obecnie w Feyenoordzie Rotterdam

Manchester United obserwuje obrońcę Feyenoordu

22-letni zawodnik od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Ten Haga, który chciał go sprowadzić już do Ajaksu Amsterdam. Na sprzedaż swojego zawodnika do jednego z głównych rywali nie zgodzili się jednak przedstawiciele Feyenoordu Rotterdam.

Malacia już od jakiegoś czasu znajduje się pod obserwacją Czerwonych Diabłów. Skauci klubu z Old Trafford w czwartek wybrali się na pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Konferencji Europy, w którym Feyenoord pokonał 3:2 Olympique Marsylię. Lewy obrońca zaprezentował się w tym spotkaniu z bardzo dobrej strony.

Jak informuje Daily Mail, Feyenoord rozważyłby sprzedaż swojego zawodnika za około 20 milionów funtów, co oczywiście jest kwotą w zasięgu Czerwonych Diabłów. W zespole Manchesteru United miałby rywalizować o miejsce w składzie z Lukiem Shawem.

Malacia, który jest wychowankiem Feyenoordu, w jego barwach rozegrał do tej pory 132 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki i notując 10 asyst.

Zobacz także: Manchester United ma plan na sprowadzenie de Jonga