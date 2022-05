Pressfocus Na zdjęciu: Jerome Boateng w barwach Bayernu

Robert Lewandowski chce opuścić Bayern. Mistrz Niemiec szuka jego następcy. Jerome Boateng wskazał idealnego kandydata na nowego napastnika.

Jerome Boateng występował w Bayernie z Robertem Lewandowskim

Niemiec wypowiedział się na temat możliwego następcy Polaka

Zdaniem 33-latka mistrz Niemiec powinien zwrócić uwagę na Harry’ego Kane’a

Bayern ma szukać w Premier League

Zdążyliśmy już przywyknąć do tego, że Bayern woli zatrzymać zawodnika do końca jego kontraktu, niż go wcześniej sprzedać. W takiej sytuacji było Jerome Boateng, który opuścił mistrza Niemiec na zasadzie wolnego transferu. 33-latek dla Bawarczyków rozegrał 363 mecze. Aktualnie reprezentuje Olympique Lyon.

Boateng zabrał głos na temat swojego byłego klubowego kolegi, czyli Roberta Lewandowskiego. Polak nie chce podzielić losu Niemca i zamierza opuścić Bayern już tego lata. Dojdzie do tego jeżeli w Monachium znajdą odpowiedniego następcę. Doświadczony obrońca postanowił udzielić rady swojemu byłemu pracodawcy.

– Wielu napastników zrobiło na mnie wrażenie, ale w tej chwili najlepszy pozostaje Lewy. Po tym sezonie można też wspomnieć o Benzemie. Osobiście od razu postarałbym się o Harry’ego Kane’a w Bayernie. Takie jest moje zdanie – powiedział Boateng.

– Dla mnie Kane to napastnik kompletny, który w Spurs strzela non stop. W bardzo dobrym, ale nie światowej klasy zespole. Jeśli zagra w takiej drużynie jak Bayern, to moim zdaniem będzie to super następca w bardzo dobrym wieku piłkarskim. Ale to zależy od Bayernu – wyjaśnił 33-letni piłkarz.

