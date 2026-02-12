Byłby bardzo dobrym wyborem na następcę Lewandowskiego w Barcelonie

16:56, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

FC Barcelona ciągle szuka napastnika, który w przyszłym sezonie zastąpi Roberta Lewandowskiego. Odpowiedniego kandydata w rozmowie z WP Sportowe Fakty wskazał Roman Kosecki. Były piłkarz Atletico Madryt uważa, że dobrym wyborem byłby Julian Alvarez.

Robert Lewandowski
Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Alvarez byłby dobrym wyborem dla Barcelony – twierdzi Kosecki

FC Barcelona dopiero po wyborach prezydenckich usiądzie do rozmów z Robertem Lewandowskim. Tematem będzie oczywiście kwestia wygasającego w czerwcu kontraktu. Na ten moment więcej jednak wskazuje na to, że 37-latek opuści Katalonię. Tym bardziej że na brak zainteresowanie nie może narzekać. Mundo Deportivo pisze o pięciu klubach, które chcą Polaka.

Na wypadek scenariusza, w którym Lewandowski rzeczywiście żegna się z Barceloną, klub musi mieć przygotowany plan, jakim będzie transfer następcy. W gronie kandydatów wymienia się kilku piłkarzy m.in. Juliana Alvareza. Roman Kosecki w rozmowie z WP SportoweFakty stwierdził, że Argentyńczyk to bardzo dobry wybór na następcę reprezentanta Polski.

To byłby bardzo dobry wybór, ponieważ to jeden z piłkarzy, którzy potrafią w pojedynkę rozstrzygnąć wynik meczu. Barcelona ciągle szuka odpowiedniego następcy Roberta. Teoretycznie w klubie jest Ferran, ale nie ma co ukrywać, że tacy piłkarze jak kiedyś Luis Suarez czy Samuel Eto’o potrafili grać bardzo dobrze technicznie – powiedział Roman Kosecki w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Warto odnotować, że Kosecki w przeszłości był piłkarzem Atletico Madryt, czyli klubu, w jakim obecnie występuje Alvarez. Mistrz Świata z 2022 roku dołączył do Los Colchoneros pod koniec sierpnia 2024 roku, odchodząc z Manchesteru City. Łącznie w zespole z Madrytu rozegrał 89 meczów, w których zdobył 40 goli i zanotował 13 asyst.

