ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza zostanie sprzedany przez Bayern Monachium

Przed obecnym sezonem Bryan Zaragoza został wypożyczony na rok z Bayernu Monachium do Osasuny Pampeluna. Po zakończeniu aktualnej kampanii 23-letni skrzydłowy wróci więc do stolicy Bawarii, ale najprawdopodobniej tylko na chwilę. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki gigant będzie bowiem dążył do sprzedaży trzykrotnego reprezentanta Hiszpanii, który w tym momencie nie mógłby liczyć na regularne występy w barwach zespołu Die Roten.

Urodzony w Maladze zawodnik nie otrzymał poważnej szansy w Bayernie Monachium i niewykluczone, że takiej w ogóle nie dostanie. Mierzący 164 centymetry piłkarz w koszulce niemieckiej ekipy rozegrał tylko 7 meczów, spędzając na murawie zaledwie 170 minut. Bryan Zaragoza, który najbliższego lata najpewniej trafi na listę transferową, wzbudza zainteresowanie na rynku. Zdaniem hiszpańskiego serwisu “Fichajes.net” lewy napastnik może na stałe wrócić do La Ligi.

Chrapkę na zakontraktowanie Bryana Zaragozy mają bowiem Sevilla, Valencia oraz Real Sociedad. Bayern Monachium sprowadził skrzydłowego na początku 2024 roku, przelewając 17 milionów euro na konto Granady. W trwającym sezonie perspektywiczny Hiszpan pojawił się na boisku w 18 spotkaniach, zdobył 1 bramkę i zanotował 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia filigranowego atakującego na 12 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi