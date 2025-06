Manchester United złożył ofertę w wysokości 55 milionów funtów (10 milionów funtów jako bonusy) za Bryana Mbeumo. Brentford oczekuje jednak większych pieniędzy i błyskawicznie odrzucił propozycję - podaje David Ornstein z portalu The Athletic.

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Brentford odrzucił pierwszą ofertę za Bryana Mbeumo

Manchester United rozpoczął już letnie zakupy, sprowadzając kilka dni temu Matheusa Cunhę. Wolverhampton Wanderers zarobiło ponad 60 milionów funtów na sprzedaży brazylijskiego napastnika. Drużynie Czerwonych Diabłów nadal potrzebne są wzmocnienia w linii ataku, dlatego włodarze angielskiego giganta rozpoczęli prace nad kolejnym transferem. Manchester United prowadzi bowiem rozmowy z Brentfordem w sprawie pozyskania Bryana Mbeumo.

Najnowsze informacje w tym temacie przekazał dziennikarz portalu „The Athletic” – David Ornstein – zdaniem którego klub z Old Trafford złożył pierwszą ofertę za 25-letniego skrzydłowego. Propozycja wystosowana przez działaczy Czerwonych Diabłów opiewa na 45 milionów funtów kwoty podstawowej, do czego doszłyby bonusy w wysokości 10 milionów funtów. To jednak nie przekonało władz Brentfordu, które błyskawicznie odrzuciły ofertę i poprosiły o większe pieniądze.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Londyńczycy liczą, że zainkasują przynajmniej tyle, ile Wolverhampton Wanderers zgarnęło na sprzedaniu wyżej wspomnianego Matheusa Cunhi. Bryan Mbeumo z powodzeniem występuje w barwach zespołu Pszczół od sierpnia 2019 roku, kiedy przeniósł się na Brentford Community Stadium za niespełna 7 milionów euro z ESTAC Troyes, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W minionym sezonie reprezentant Kamerunu rozegrał 42 mecze, zdobył 20 bramek i zaliczył 9 asyst, będąc czołową postacią londyńskiej ekipy.