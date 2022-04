Źródło: The Sun/AS

Bruno Guimaraes dopiero co dołączył do Newcastle United, a latem może zostać bohaterem kolejnego bardzo zaskakującego transferu. Brazylijski pomocnik znajduje się podobno w kręgu zainteresowań Realu Madryt, który szuka nowych zawodników do środka pola.

Bruno Guimaraes świetnie zadomowił na boiskach Premier League i jest jednym z kluczowych piłkarzy Newcastle United

Brazylijczyk zdobył trzy gole w dotychczasowych 12 ligowych występach w barwach Srok

24-letni pomocnik zwrócił na siebie uwagę Realu Madryt

Brazylijczyk pod lupą Realu Madryt

Jak informuje AS, przedstawiciele Realu Madryt rozglądają się za zawodnikami, którzy mogli zwiększyć rywalizację w środku pola, a w przeszłości zająć miejsce doświadczonych Toniego Kroosa, Luki Modricia czy Casemiro.

Jednym z piłkarzy, którzy w ostatnim czasie zwrócił ich uwagę na siebie jest Bruno Guimaraes, który od stycznia występuje na boiskach Premier League. 24-letni Brazylijczyk przeszedł wówczas za ponad 42 miliony euro z Olympique Lyon do Newcastle United, z którym związał się umową do czerwca 2026 roku.

Do tej pory zdążył wystąpić w 12 spotkaniach angielskiej ekstraklasy, zdobywając trzy gole i dokładając do tego jedną asystę. Aktualnie jest jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Eddiego Howe’a.

W styczniu pozyskaniem Brazylijczyka zainteresowany był także Arsenal, ale ostatecznie wyścig o jego sprowadzenie wygrało Newcastle. W przeszłości piłkarz łączony był również z Atletico Madryt, ale wówczas hiszpański klub zdecydował się sięgnąć po Geoffrey’a Kondogbię z Valencii.

Teraz Bruno Guimaraes jest łączony z Realem Madryt, który wyraźnie działa w kierunku odmłodzenia drugiej linii swojej drużyny. W ubiegłym roku sięgnął po 19-letniego Eduardo Camavingę, teraz jest łączony również z 22-letnim pomocnikiem AS Monaco Aurelienem Tchouamenim.

