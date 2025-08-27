Bruno Fernandes niebawem może opuścić Manchester United. Portugalczyk jest gotowy przenieść się do Al-Ittihad latem przyszłego roku - informuje serwis Daily Mail.

Bruno Fernandes latem 2026 roku ma opuścić Man United

Manchester United ponownie rozczarował na starcie nowego sezonu. Podopieczni Rubena Amorima najpierw przegrali w 1. kolejce Premier League z Arsenalem (0:1), a tydzień później zremisowali z Fulham (1:1). Kiepski start sprawił, że w mediach pojawił się temat odejścia Bruno Fernandesa. Plotki o ewentualnym transferze reprezentanta Portugalii to żadna nowość, bowiem regularnie jest łączony ze zmianą klubu.

Nie jest tajemnicą, że Bruno cieszy się zainteresowaniem wśród przedstawicieli Saudi Pro League. Tamtejsze kluby nie raz próbowały przekonać go do transferu. Aktualnie w gronie faworytów znajduje się Al-Ittihad, czyli świeżo upieczony mistrz Arabii Saudyjskiej.

Z różnych źródeł można dowiedzieć się, że Manchester United za sprzedaż pomocnika może zarobić aż 100 milionów funtów. Z kolei Daily Mail poinformowało, kiedy może dojść do transakcji. Okazuje się, że Bruno Fernandes jest otwarty na transfer, ale dopiero latem przyszłego roku. Ten sezon gwiazdor Czerwonych Diabłów chce spędzić na Old Trafford i odrzuca wszystkie oferty.

Warto dodać, że 30-latek ma ważną umowę z Manchesterem United do czerwca 2027 roku. Tak więc latem przyszłego roku 20-krotny mistrz Anglii będzie miał ostatnią szansę, aby zarobić na sprzedaży piłkarza, zanim ten odejdzie jako wolny zawodnik.

Bruno Fernandes trafił do Manchesteru zimą 2020 roku ze Sportingu CP. Łącznie rozegrał w klubie 292 mecze, w których zdobył 98 goli i zanotował 86 asyst.