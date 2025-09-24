Bruno Fernandes rozchwytywany. Może zarobić astronomiczne pieniądze

Bruno Fernandes może opuścić Manchester United w najbliższym letnim okienku transferowym. Wówczas o portugalskiego pomocnika będą bowiem zabiegać Paris Saint-Germain oraz równie zamożne kluby z Arabii Saudyjskiej - podaje Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

PSG obserwuje sytuację Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes od wielu sezonów pozostaje jedną z czołowych postaci Manchesteru United. 31-letni pomocnik nie tylko imponuje świetną skutecznością i znakomitą wizją gry, ale również pełni rolę kapitana ekipy Red Devils. Portugalczyk w przeszłości wielokrotnie wzbudzał zainteresowanie największych europejskich klubów, ale konsekwentnie odrzucał ich oferty. Piłkarz tym samym pokazywał swoje ogromne przywiązanie do obecnego zespołu, wiążąc nadzieję na odbudowę dawnej potęgi drużyny Czerwonych Diabłów.

Nadchodzące lato 2026 roku może jednak okazać się momentem przełomowym w jego karierze. Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Fernandes ma otrzymać kilka wyjątkowo kuszących propozycji. Oferty dla portugalskiego rozgrywającego planują przygotować Paris Saint-Germain oraz kluby z Arabii Saudyjskiej. W obu przypadkach ofensywny pomocnik mógłby liczyć na znaczną podwyżkę wynagrodzenia. Zatem gwiazdor może stanąć przed bardzo trudną decyzją dotyczącą swojej przyszłości.

Bruno Fernandes na szerokie piłkarskie wody wypłynął we włoskiej Novarze, a następnie występował w Udinese Calcio oraz Sampdorii Genua. Największy rozkwit jego talentu nastąpił jednak w Sportingu Lizbona, skąd w styczniu 2020 roku przeniósł się do Manchesteru United za około 55 milionów euro. W barwach ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 296 spotkań, zdobył 100 bramek i zanotował 86 asyst. Z angielskim klubem sięgnął po Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W reprezentacji Portugalii zgromadził już ponad 82 występy, będąc kluczowym elementem drużyny narodowej. Najbliższe letnie okienko transferowe może być ważne w kontekście dalszej kariery Bruno Fernandesa.