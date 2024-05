fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes może zamienić Manchester United na Al-Nassr

Bruno Fernandes może być jednym z zawodników Manchesteru United, który latem zmieni barwy klubowe. Ostatnio nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości 29-latka. Attacking Football podało, że Portugalczyk wzbudził zainteresowanie jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej.

Źródło przekonuje, że Al-Nassr jest poważnie zainteresowane zawodnikiem. Klub z Arabii Saudyjskiej jest gotowy zapewnić reprezentantowi Portugalii lukratywny kontrakt. Podobno wpływ na przekonanie piłkarza do egzotycznego transferu ma mieć Cristiano Ronaldo, mający przekonywać Bruno Fernandes na tego typu przeprowadzkę.

Portugalczyk wyceniany na 70 milionów euro

Zainteresowanie portugalskim pomocnikiem ze strony Al-Nassr nie jest zaskakujące. Bruno Fernandes tak naprawdę w każdym zespole byłby potężnym wzmocnieniem. Czas jednak zweryfikuje czy transfer do ligi saudyjskiej będzie na tyle atrakcyjny, aby gracz zdecydował się na taki ruch.

Jasne jest, że Portugalczyk wciąż ma dużo zaoferowania. W ostatnim sezonie Bruno Fernandes wystąpił łącznie w 47 meczach, notując w nich 15 trafień i 12 asyst. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 70 milionów euro. 29-letni zawodnik trafił do Man Utd w styczniu 2020 roku za 65 milionów euro.

