PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyńska dziennikarka, Veronica Brunati, która jest bliska otoczeniu Lionela Messiego, poinformowała w mediach społecznościowych, że gracz w lipcu 2023 roku wróci do FC Barcelony, po tym, jak jego kontrakt z PSG wygaśnie.

Kontrakt Messiego z PSG wygasa latem przyszłego roku

O powrót Argentyńczyka stara się FC Barcelona

Veronica Brunati jest przekonana, że gracz wróci na Camp Nou

Przyszłość Messiego jest już znana?

Messi opuścił Barcelonę w zeszłym roku po tym, jak kataloński klub nie mógł przedłużyć kontraktu z powodu problemów finansowych. Argentyńczyk na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Paris Saint-Germain podpisując dwuletni kontrakt.

35-latek miał powolny start we francuskiej stolicy, ale w tym sezonie idzie mu naprawdę dobrze, mając już bezpośredni udział w 15 golach w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Kontrakt Messiego z PSG wygasa latem 2023 roku. Mistrzowie Ligue 1 starają się przekonać kapitana reprezentacji Argentyny do przedłużenia pobytu na Parc des Princes, jednak zawodnik o swojej przyszłości zdecyduje dopiero po mundialu. Napastnik może też liczyć na zainteresowanie ze strony klubów MLS.

Tymczasem Barcelona również ma ambicje, by ponownie podpisać kontrakt z Messim i sprowadzić go z powrotem na Spotify Camp Nou, gdzie mógłby zakończyć swoją karierę. Duma Katalonii miała już wykonać pierwsze kroki w tej sprawie łagodząc napięte relacje z zawodnikiem.

Przekonana, co do przyszłości Lionela Messiego, jest natomiast Veronica Brunati, będąca bardzo blisko otoczenia gracza PSG. Argentyńska dziennikarka poinformowała w jednym z wpisów w portalu Twitter, że reprezentant Argentyny w lipcu wróci do Katalonii. – 1 lipca 2023 Lionel Messi zostanie zawodnikiem Barcelony – napisała.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Jeśli wpis Brunati okaże się prawdą, będzie to niewątpliwie wielki ruch ze strony Barcelony, a także dobra wiadomość dla kibiców, którzy mocno krytykowali działania klubu, gdy okazało się, ze Messi odejdzie w lipcu 2021 roku. Niedawno Fabrizio Romano informował, że Duma Katalonii jest pewna, iż nie napotka żadnych problemów w negocjacjach z Argentyńczykiem.

