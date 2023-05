Źródło: Fabrizio Romano / Andy Naylor / The Athletic

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się plotka o zainteresowaniu Davide Frattesim ze strony Brighton & Hove Albion. Roberto De Zerbi przyznał jednak, że Mewy szukają gracza o innej charakterystyce. To oznacza, że 23-latek najpewniej nie trafi na Falmer Stadium.

IMAGO / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Davide Frattesi

Davide Frattesi najprawdopodobniej nie przejdzie do Brighton & Hove Albion

Trener Mew Roberto De Zerbi docenia 23-latka, ale szuka piłkarza innego typu

Włoski pomocnik jest łączony również z Manchesterem United czy Arsenalem

Davide Frattesi oddala się od Brighton & Hove Albion

Nazwisko Davide Frattesiego będzie często pojawiać się w mediach podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. Włoski pomocnik, który po zakończeniu sezonu ma rozstać się z Sassuolo Calcio, wzbudza zainteresowanie gigantów, z Man United, Arsenalem, Juventusem czy Romą na czele.

Jednym z klubów obserwujących sytuację środkowego pomocnika miało być Brighton & Hove Albion. Jak jednak przekazał w rozmowie z dziennikarzem “The Athletic” Andym Naylorem szkoleniowiec Mew Roberto De Zerbi, taki transfer jest mało prawdopodobny.

– Z pewnością Davide Frattesi to topowy zawodnik, ale my potrzebujemy piłkarza o trochę innej charakterystyce – przyznał szkoleniowiec drużyny The Magpies. Fabrizio Romano dodaje, że Brighton & Hove Albion nie pracuje nad pozyskaniem reprezentanta Włoch.