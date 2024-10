Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bremer łączony z gigantami Premier League

Zarówno Liverpool, jak i Manchester United potrzebują wzmocnienia na pozycji stopera. Dlatego angielscy giganci ruszą na rynek w najbliższych okienkach transferowych. Co ciekawe, oba kluby mogą stanąć do walki o jednego zawodnika. The Reds oraz Red Devils zainteresowali się bowiem Gleisonem Bremerem, który na co dzień przywdziewa koszulkę Juventusu – przekazał włoski dziennikarz Rudy Galetti w mediach społecznościowych.

Liverpool chce sprowadzić nowego środkowego obrońcę, ponieważ Anfield Road ma opuścić Joe Gomez, a przyszłość Virgila van Dijka stoi pod znakiem zapytania. Natomiast Manchester United nie ma zamiaru przedłużać kontraktów z Harrym Maguirem oraz Victorem Lindelofem. Ponadto po obecnym sezonie Jonny Evans najprawdopodobniej zakończy karierę piłkarską. W obu zespołach powstaną więc luki w formacji defensywnej.

Z tego powodu na radary drużyn Premier League trafił Gleison Bremer, który może spodziewać się kuszących ofert. Pięciokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Starej Damy od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium za niespełna 47 mln euro z innego turyńskiego klubu – Torino. Dotychczasowy bilans 27-letniego stopera w zespole Bianconerich to 90 meczów, 8 bramek i 1 asysta.

Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Gleisona Bremera na 60 mln euro. Kontrakt obrońcy z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.