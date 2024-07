Manchester City ustalił już wszystkie szczegóły transferu Savio. 20-letni skrzydłowy zwiąże się z mistrzem Anglii kontraktem obowiązującym do 2029 roku - podaje Guillermo Rai z The Athletic.

Źródło: Guillermo Rai / The Athletic

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Savio

Savio błysnął w La Lidze, przejdzie do Manchesteru City

Savio w poprzednim letnim okienku transferowym został wypożyczony z Troyes do Girony. 20-letni skrzydłowy rozegrał kapitalny sezon na hiszpańskich boiskach – w 41 spotkaniach zdobył aż 11 bramek i zaliczył 10 asyst, czym znacznie przyczynił się do awansu katalońskiego zespołu do Ligi Mistrzów.

Wszystko wskazuje na to, że bardzo utalentowany zawodnik zrobi krok naprzód w swojej karierze, ponieważ jego nowym klubem ma być Manchester City. Jak poinformował Guillermo Rai na łamach magazynu “The Athletic” włodarze The Citizens ustalili już wszystkie szczegóły tego transferu.

Sam piłkarz po pomyślnym przejściu testów medycznych zwiąże się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku. Kwota tej transakcji póki co nie jest znana, aczkolwiek nie powinna być przesadnie wysoka. Wynika to z faktu, że Manchester City, francuskie Troyes i nawet hiszpańska Girona są własnością jednej spółki – City Football Group.

Zawodnicy sprowadzani do tych słabszych klubów satelickich często są kupowani z myślą o przeniesieniu danego zawodnika w przyszłości właśnie do angielskiego giganta. Piłkarz musi jednak prezentować odpowiedni poziom, by zasłużyć na taką przeprowadzkę. W ten profil na pewno wpisuje się Savio, który ma na koncie 5 meczów w reprezentacji Brazylii.