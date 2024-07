Tanguy Ndombele po rozwiązaniu kontraktu z Tottenhamem pozostaje wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Jak podaje portal Foot Mercato pomocnik jest blisko dołączenia do Nicei.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tanguy Ndombele

Ndombele może zagrać z Bułką, porozumienie z Niceą coraz bliżej

Tanguy Ndombele kilka tygodni temu rozstał się z Tottenhamem. Angielski klub oficjalnie poinformował, że kontrakt piłkarza zostanie rozwiązany z dniem 30 czerwca. Spurs nie mieli problemów z podjęciem tak drastycznego kroku nawet mimo faktu, że Francuz kosztował ich 60 milionów euro. Z biegiem czasu okazało się, że Koguty wyrzuciły te pieniądze w błoto, bowiem pomocnik rozczarował w Londynie.

Reprezentant Francji trafił do Tottenhamu w 2019 roku z Lyonu i przez pierwsze dwa sezony mógł liczyć na regularną grę. Sytuacja uległa zmianie na początku kampanii 2021/2022, gdy stracił miejsce w składzie. Z tego powodu Koguty postanowiły go wypożyczyć i od tego momentu Ndombele aż do dziś nie znalazł odpowiedniego klubu, w którym zagrzałby miejsca dłużej niż rok.

W międzyczasie bronił barw takich klubów jak Lyon, Napoli czy Galatasaray. Ostatni sezon spędził w Stambule, gdzie zdobył mistrzostwo Turcji. Łącznie w barwach tureckiego zespołu wystąpił w 26 meczach, w których zanotował jedną asystę.

Najnowsze wieści ws. przyszłości 27-latka sugerują, że piłkarz jest blisko powrotu do ojczyzny. Jak poinformował portal Foot Mercato sprowadzeniem Ndombele zainteresowana jest OGC Nice. 7-krotny reprezentant Francji dał się przekonać wizji Floriana Maurice’a, który jest dyrektorem sportowym zespołu, w którym gra reprezentant Polski – Marcin Bułka.