Ancelotti z wielomilionową ofertą. Włoch kończy erę w Realu?

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia rzuca fortunę na stół! Ancelotti w obliczu historycznej zmiany!

Carlo Ancelotti kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie coraz częściej pojawiają się doniesienia o tym, że Włoch może zakończyć współpracę z klubem z La Liga po zakończeniu sezonu. Ciekawe wieści przekazał na platformie X dziennikarz Cesar Luis Merlo.

Źródło przekonuje, że poważnie rozważany przez doświadczonego trenera może być wariant z objęciem sterów nad reprezentacją Brazylii. Ancelotti stery nad Canarinhos miałby przejąć już w czerwcu.

Brazylijska Federacja Piłkarska miała już złożyć Włochowi konkretną ofertę wynagrodzenia. Merlo, twierdzi, że jeśli Ancelotti na nią przystanie, to stanie się najlepiej opłacany selekcjonerem piłkarskim na świecie. W mediach już pojawiły się wieści, że trener miałby pracować z ekipą z Ameryki Południowej co najmniej do 2030 roku.

🚨Brasil tiene negociaciones avanzadas con Carlo Ancelotti.

*️⃣Ya hay oferta formal por un salario que, de aceptar, lo convertirá en el entrenador mejor pago de selecciones. La CBF quiere que sea un contrato hasta el Mundial 2030, pero la última palabra será del 🇮🇹. pic.twitter.com/J20kuhdkBq — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 27, 2025

65-letni szkoleniowiec aktualnie prowadzi Królewskich, z którymi przegrał już w 2025 roku dwa finału. Najpierw uległ FC Barcelonie w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Z kolei w trakcie weekendu ponownie z tą samą ekipą przegrał w Copa del Rey.

Ancelotti w każdym razie jest wciąż jednym z najbardziej utytułowanych trenerów na rynku. Wygrał z Realem trzy razy Ligę Mistrzów, a także dwukrotnie triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata. Dwa razy został też mistrzem Hiszpanii.

