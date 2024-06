Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Caoimhín Kelleher

Caoimhin Kelleher wyceniony na 20 milionów funtów

Celtic Glasgow podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego planuje sprowadzić nowego bramkarza, a uwagę włodarzy popularnych The Bhoys podobno przykuł rezerwowy golkiper Liverpoolu. Zgodnie z najnowszymi informacjami brytyjskiego dziennika “Daily Express” na celowniku szkockiego klubu znajduje się bowiem Caoimhin Kelleher. Ewentualne pozyskanie 25-latka nie będzie jednak należało do tanich inwestycji.

The Reds wycenili swojego zawodnika na ponad 20 milionów funtów i jeśli na stole nie pojawi się zbliżona oferta, to najprawdopodobniej nawet nie usiądą do stołu negocjacyjnego. Trzynastokrotny reprezentant Irlandii pomimo pełnienia roli zmiennika Alissona Beckera, w ostatnim sezonie był ważnym piłkarzem w zespole Juergena Kloppa. Brazylijczyk często pauzował z powodu kontuzji, przez co jego młodszy kolega uzbierał sporo minut.

Caoimhin Kelleher na przestrzeni minionej kampanii rozegrał łącznie 26 meczów, wpuścił 32 gole i zachował 5 czystych kont. Co ciekawe, wspomniany wyżej Alisson Becker ma oferty z Arabii Saudyjskiej, więc gdyby się skusił na lukratywną propozycję, to irlandzki bramkarz mógłby wskoczyć między słupki Liverpoolu na stałe. To z kolei byłaby zła wiadomość dla zainteresowanego nim Celticu Glasgow.