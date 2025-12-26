Bayern wraca po gwiazdę PSG! O transfer nie będzie łatwo

Bayern Monachium interesował się latem transferem Bradleya Barcoli i wkrótce wróci do tego tematu. Gwiazdor PSG wciąż nie zdecydował w sprawie nowej umowy - informuje "Le Parisien".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Vincent Kompany

Barcola wciąż bez decyzji w sprawie umowy. Bayern się przygląda

Bayern Monachium latem intensywnie pracował nad wzmocnieniami ofensywy. Na liście życzeń byli chociażby Nico Williams, Florian Wirtz czy Bradley Barcola, a ostatecznie stanęło na pozyskaniu Luisa Diaza oraz Nicolasa Jacksona. Choć od początku sezonu ekipa Vincenta Kompany’ego spisuje się fantastycznie, klub wciąż planuje działania, które mają na celu poprawienie jakości i konkurencji wewnątrz składu.

Z tego względu Bayern ponownie przygląda się kandydaturom i może pokusić się o kolejny hitowy transfer do ofensywy. Wraca temat Barcoli, którego latem Paris Saint-Germain nie zamierzało sprzedawać. Wówczas się nie udało, ale sytuacja francuskiego skrzydłowego robi się coraz bardziej niepewna. Chodzi o jego reakcję na propozycję nowej umowy – w dalszym ciągu nie odpowiedział paryżanom.

Barcola nie ma przekonania, czy na dłuższą metę będzie podstawowym wyborem w PSG. Niekwestionowaną gwiazdą ofensywy jest tam Ousmane Dembele, a przecież skrzydłowy musi też rywalizować z Desire Doue czy Chwiczą Kwaracchelią. Bayern może wykorzystać jego niepewność i przejąć go podczas letniego okienka. PSG wycenia gwiazdora na 100 milionów euro.

Bayern nie jest jedynym klubem, który przygląda się Barcoli. Generuje on również duże zainteresowanie w Premier League, a na liście życzeń mają go Liverpool oraz Manchester United.