Jarrod Bowen wyrósł na jedną z gwiazd West Ham United. Jak donosi Talksport, Newcastle United dołączyło do Liverpoolu w walce o skrzydłowego Młotów.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Jarrod Bowen świetnie prezentuje się na początku tego sezonu

Anglikiem interesują się Liverpool oraz Newcastle United

West Ham United zamierza, z kolei, niebawem przedłużyć z podopiecznym umowę. Obecna obowiązuje do 2025 roku

Newcastle też chce Bowena. West Ham zdoła zareagować?

Jarrod Bowen w tym sezonie wyrósł na prawdziwego lidera West Ham United. Widać to nie tylko w bramkach czy asystach, ale i w jego mowie ciała na boisku. Nic dziwnego, że postawa czterokrotnego reprezentanta Anglii wzbudziła zainteresowanie większych marek. Już kilka dni temu Football Insider informował, że Bowen jest istotnym kandydatem dla Liverpoolu, gdyby ostatecznie z Anfield Road zechciał pożegnać się Mohamed Salah.

Teraz portal Talksport donosi, że do wyścigu po podpis 26-latka dołączyło Newcastle United.

West Ham United nie zamierza zwlekać. Młoty zdają sobie sprawę ze wzmożonego zainteresowania ich podopiecznym. Dlatego też zamierzają zatrzymać go w Londynie dłuższą i korzystniejszą umową. Obecna obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Jeżeli skrzydłowy miałby złożyć parafkę pod nowym dokumentem, musiałby on wiązać się ze znaczną podwyżką.

Bowen w tym sezonie wystąpił w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i dwie asysty.

