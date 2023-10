IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool pokonał Royale Union SG (2:0) i po dwóch kolejkach ma na koncie komplet punktów

Nie milknie jednak echo poprzedniego spotkania The Reds, przeciwko Tottenhamowi

Juergen Klopp twierdzi jednak, że pozostawił tę sprawę za sobą

“Nie jesteśmy dziećmi”

Liverpool dobrze rozpoczął sezon w Lidze Europy. W miniony czwartek Anglicy pokonali belgijskie Royale Union SG (2:0) i po dwóch kolejkach mają na koncie komplet punktów. Jedną z bramek strzelił Diogo Jota. To otworzyło dziennikarzom okno do powrotu do spotkania z minionego weekendu. Tottenham pokonał The Reds (2:1) po katastrofalnych występach zespołu sędziowskiego. Ten nie tylko nie uznał prawidłowo zdobytej bramki, ale i niesłusznie wyrzucił Jotę z boiska. Po czwartkowym meczu dziennikarz zapytał Juergena Kloppa o samopoczucie podopiecznego w związku z tą sprawą.

– Jak miałby sobie z tym poradzić? Wiedziałem, że to będzie trudne. Ten mecz był dawno temu i zarówno my wszyscy, jak i Diogo, mamy go za sobą. Nie jesteśmy dziećmi – uważa niemiecki szkoleniowiec.

The Reds nie mają czasu, by rozpamiętywać zakończone mecze. Przed przerwą reprezentacyjną czeka ich jeszcze niełatwy wyjazd na stadion Brighton & Hove Albion.

Czytaj więcej: Dembele i inni gracze PSG zawieszeni! Powodem homofoniczne przyśpiewki.

Brighton Liverpool FC 3.00 4.00 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2023 18:43 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin