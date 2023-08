IMAGO / Focus Images Na zdjęciu: Max Aarons

Max Aarons zostanie zawodnikiem Bournemouth

Anglik udał się już na testy medyczne

Norwich zarobi na odejściu defensora 7 milionów funtów

Bournemouth wreszcie znalazł lewego defensora, który wzmocni drużynę przed zbliżającym się sezonem Premier League. Tym zawodnikiem zostanie Max Aarons. 23-letni Anglik lada moment pojawi się na Vitality Stadium, aby przejść obowiązkowe testy medyczne oraz złożyć oficjalny podpis na kontrakcie.

Koszt transferu Maxa Aaronsa z Norwich wyniesie “Wisienki” 7 milionów funtów. Początkowo ich głównym celem transferowym do wzmocnienia lewej obrony był Joakim Maehle. Jednak Atalanta oczekiwała zdecydowanie zbyt wysokiej kwoty jak na możliwości Bournemouth.

Max Aarons jest przez całą karierę związany z Norwich. To właśnie w tym klubie zaczynał piłkarską karierę i to właśnie tu wszedł do seniorskiej piłki. W barwach pierwszego zespołu “Kanarków” rozegrał łącznie 213 spotkań. Udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować 17 asyst.

