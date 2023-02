PressFocus Na zdjęciu: Ariel Borysiuk

Tomasz Włodarczyk informuje, że były piłkarz między innymi Legii Warszawa Ariel Borysiuk trafi do Fortuna 1 Ligi. Zdaniem dziennikarza Meczyki.pl pomocnik podpisze kontrakt z pierwszoligową Resovią Rzeszów.

Borysiuk pozostaje bez klubu

Pomocnik rozstał się w styczniu z KF Laci

Zawodnik podpisze kontrakt z Resovią

Borysiuk podpisze kontrakt z Resovią

Ariel Borysiuk od 1 lutego pozostaje bez klubu. Wcześniej od lipca poprzedniego roku do końca stycznia był zawodnikiem albańskiego KF Laci. Łącznie zagrał w piętnastu spotkaniach zdobywając dwie bramki.

Wszystko wskazuje na to, że Borysiuk już niebawem wróci do Polski. Jak informuje Tomasz Włodarczyk pomocnik podpisze kontrakt z Resovią Rzeszów, a umowa ma obowiązywać przez 2,5 roku, czyli do czerwca 2025 roku.

Ariel Borysiuk blisko powrotu do Polski. Jego nowym klubem ma być Resovia. Kontrakt dwa i pół roku. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 15, 2023

Borysiuk na szerokie wody wypłynął w Legii Warszawa, a dobre występy w stołecznym klubie zaowocowały transferem do FC Kaiserslautern. W Niemczech jednak wielkiej kariery nie zrobił, był wypożyczony do Rosji, a ostatecznie wrócił do Polski by reprezentować barwy Lechii Gdańsk.

Później pomocnik ponownie związał się kontraktem z warszawską Legią, skąd znów wyjechał za granicę. Jednak transfer do Queens Park Rangers nie był najbardziej trafną decyzją, a Borysiuk był wypożyczany do Lechii.

W ostatnich latach reprezentował barwy Sheriffa Tyraspol, Jagiellonii, Chennaiyin oraz KF Laci.

