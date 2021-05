Zbliża się letnie okno transferowe, wracają także spekulacje dotyczące przyszłości skrzydłowego Borussii Dortmund Jadona Sancho. Jak informuje ESPN, niemiecki klub jest gotowy na sprzedać 21-letniego reprezentanta Anglii pod warunkiem otrzymania za niego 100 milionów euro.

Sancho nadal na celowniku klubów Premier League

Sancho już latem ubiegłego roku było mocno łączony z opuszczeniem klubu z Signal Iduna Park, z którym jest związany umową do czerwca 2023 roku. Poważnie zainteresowani jego sprowadzeniem byli przedstawiciele Manchesteru United, ale nie byli w stanie spełnić oczekiwań finansowych władz Borussii. Klub z Dortmundu oczekiwał wówczas za swojego piłkarza ponad 120 milionów euro.

Utalentowany reprezentant Anglii nadal znajduje się na celowniku Czerwonych Diabłów, a zainteresowanie nim mają wyrażać również przedstawiciele Liverpoolu. Władze Borussii Dortmund zdają sobie sprawę z sytuacji i według ESPN wyceniły swojego piłkarza. W porównaniu do ubiegłego roku obniżyli nieco swoje oczekiwania i byliby go skłonni sprzedaż za 100 milionów euro.

– Już w zeszłym roku mieliśmy dżentelmeńską umowę z Sancho. Są pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby Jadon mógł opuścić klub. Czas i kwota były i nadal są decydującymi parametrami – powiedział w niedzielnej rozmowie ze Sport 1 dyrektor sportowy klubu Michael Zorc.

Sancho jest zawodnikiem Borussii Dortmund od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się do Niemiec z Manchesteru City. Od tamtej pory rozegrał w pierwszym zespole 133 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 46 bramek i notując 62 asysty. W tym sezonie wystąpił do tej pory w 34 spotkaniach, strzelając 12 goli i dokładając do tego 18 asyst.