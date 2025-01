Borussia Dortmund dołącza do wyścigu o obrońcę. W grze 40 mln euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Dwa kluby chcą pozyskać Goncalo Inacio

Manchester United rozważa złożenia oferty za obrońcę Sportingu Lizbona. Czerwone Diabły nie chcą, aby zainteresowanie ze strony Borussii Dortmund pokrzyżowało im plany dotyczące transferu Goncalo Inacio.

Ruben Amorim, który po opuszczeniu Sportingu objął angielski klub, twierdził, że w styczniu nie będzie transferów zawodników z jego byłego klubu. Jednak zainteresowanie ze strony niemieckiego zespołu może zmusić go do zmiany zdania w tej kwestii.

Według doniesień Manchester United planuje zaproponować Sportingowi wypożyczenie portugalskiego defensora z obowiązkiem wykupu za 40 mln euro. Tyle samo ma oferować klub z Bundesligi. Sporting prawdopodobnie zaakceptuje ofertę w takiej wysokości.

Manchester United już poinformował agenta Inacio, który reprezentuje także Amorima i kapitana drużyny Bruno Fernandesa o swoim zainteresowaniu. Niemniej jednak przedstawiciel 23-letniego obrońcy udał się już do Niemiec, by rozmawiać z Borussią Dortmund.

Czerwone Diabły mogą liczyć na przewagę dzięki relacji piłkarza z Rubenem Amorimem. To właśnie portugalski szkoleniowiec wprowadził Inacio do pierwszego zespołu Sportingu i dał mu zadebiutować w seniorskiej drużynie. Co więcej, tylko dwóch zawodników rozegrało więcej spotkań pod dowództwem Amorima niż Inacio. Jednak klub z Dortmundu nie zamierza odpuszczać.

