Bobcek na celowniku Anglików. Lider strzelców Ekstraklasy rozchwytywany

Tomas Bobcek tej zimy nie opuści Lechii Gdańsk. Lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy wzbudza jednak duże zainteresowanie. Tomasz Włodarczyk ujawnił, że przyglądali mu się Anglicy.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek zbyt drogi dla Anglików. Było zainteresowanie

Tomas Bobcek rozgrywa fantastyczny sezon i pewnym krokiem zmierza po koronę króla strzelców. Jesienią był najskuteczniejszym piłkarzem Ekstraklasy i liderem ofensywy Lechii Gdańsk. Rundę wiosenną również zaczął znakomicie, trafiając do siatki w rywalizacji z Lechem Poznań. Jego dorobek wynosi w sumie 14 bramek oraz 4 asysty w 18 meczach. Dołożył też gola w spotkaniu Pucharu Polski.

Świetna skuteczność Słowaka nie pozostała niezauważona. Już latem Lechia Gdańsk odrzucała za niego spore oferty, a transfer zimą uchodził za wykluczony. To za sprawą ogromnych oczekiwań finansowych klubu, a także nastawienia samego napastnika, który woli pozostać w Polsce przynajmniej do końca sezonu. Marzy mu się oczywiście kariera w czołowej europejskiej lidze, ale się z tym nie spieszy.

Od ściany jakiś czas temu miało odbić się FC Midtjylland. Lechia zażądała wówczas aż 12 milionów euro, co dla Duńczyków okazało się oczywiście kwotą zdecydowanie przesadzoną. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki” ujawnił, że gwieździe klubu z Gdańska przyglądali się też Anglicy, a dokładniej Southampton.

Święci rozważali sprowadzenie Bobcka, ale finalnie nie złożyli nawet oferty. Być może wrócą po niego po sezonie, kiedy szanse na transfer będą znacznie większe. W trudniejszej sytuacji znajdzie się też Lechia, bowiem umowa reprezentanta Słowacji jest ważna tylko do połowy 2027 roku.