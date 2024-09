SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Slovan proponował milion euro za Kramera, Legia odrzuciła ofertę

Legia Warszawa w sezonie 2024/2025 weźmie udział w Lidze Konferencji. Wojskowi w drodze do europejskich pucharów na jesień pokonali Caernarfon, Brondby i Dritę. Jedną z kluczowych postaci w eliminacjach był Blaz Kramer, który dołożył dużą cegiełkę do upragnionego awansu do fazy ligowej. Wszystko wskazuje jednak na to, że reprezentant Słowenii nie pomoże drużynie w walce o awans do fazy pucharowej. Niedawno ujawniono, że napastnik stał się celem transferowym uczestnika Ligi Mistrzów – Slovana Bratysława.

Mistrz Słowacji zdążył już złożyć oficjalną ofertę za Blaza Kramera. Do Legii wpłynęła propozycja opiewająca na milion euro. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, zarząd stołecznego klubu odrzucił ofertę z Bratysławy. Według dziennikarza Legia na sprzedaży napastnika chce zarobić ponad milion euro. Obecnie wciąż trwają negocjację pomiędzy obiema stronami.

Kramer jest otwarty na transfer do Slovana, gdyż w nowym klubie będzie mieć okazję do gry w Lidze Mistrzów. Błękitni wywalczyli historyczny awans do najbardziej prestiżowych rozgrywek po dwumeczu z duńskim FC Midtjylland. Dla podopiecznych Vladimira Weissa będzie to pierwszy w historii udział w turnieju rangi Ligi Mistrzów.

Kramer w bieżącym sezonie wystąpił jak dotąd w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 5 goli i zaliczył 4 asysty.