dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz uważa, że Szczęsny wznowi karierę

Kilka dni temu Wojciech Szczęsny niespodziewanie zdecydował się na zakończenie kariery. Kibice nie potrafili zrozumieć tej decyzji ze względu na jego wiek. Jak dobrze wiemy, wielu zawodników udowadnia, że mając 34 lata, można z powodzeniem występować na najwyższym poziomie, a tym bardziej między słupkami. Jednak “Szczena” wyznał, że obecnie chciałby się skupić na rodzinie i to jest dla niego priorytetem.

Podczas pierwszej konferencji prasowej reprezentacji Polski na wrześniowym zgrupowaniu głos w sprawie Wojciecha Szczęsnego zabrali Michał Probierz oraz Robert Lewandowski. Selekcjoner stwierdził, że jego zdaniem bramkarz nie wytrzyma zbyt długo na emeryturze i niebawem wróci do gry.

– Wojtkowi mogę podziękować za to, co zrobił. Za ten rok, podczas którego pracowaliśmy. Wszyscy wiemy, że był naprawdę dużą osobowością i zgadzam się z tym, co powiedział Robert. Natomiast moje prywatne zdanie jest takie, że Wojtek nie wytrzyma za długo, jest za młody, i wróci jeszcze do grania – powiedział Michał Probierz.

W późniejszej wypowiedzi selekcjoner odniósł się do aktualnej sytuacji w bramce. Michał Probierz powiedział, że wszyscy mają jednakowe szanse i na razie nie wyłoniono numeru jeden.

Polska już w czwartek (5 września) zagra na wyjeździe ze Szkocją. Natomiast w niedzielę (8 września) również na stadionie rywala Biało-czerwoni zagrają z Chorwacją.

Czytaj dalej: Legia wybrała następcę Kramera. Szykuje się hit transferowy