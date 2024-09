Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Ile Legia zarobiła na Kramerze? Konyaspor dementuje plotki

Blaz Kramer podczas letniego okienka transferowego zamienił Legię Warszawa na Konyaspor. Saga transferowa z udziałem słoweńskiego napastnika trwała kilka tygodni i ostatecznie zakończyła się przeprowadzką do ligi tureckiej. Serwis “Meczyki.pl” ujawnił, że kwota tej transakcji wraz z bonusami wyniesie milion euro, przy czym podstawa wynosi około 700 tysięcy. Sam piłkarz może liczyć na zarobki w wysokości 650 tysięcy euro rocznie.

Inne spojrzenie na tę sprawę ma jednak prezes Konyasporu – Omer Korkmaz – który w ostatnim wywiadzie podał szczegóły transferu Blaza Kramera. Turecki działacz zaprzeczył, jakoby była gwiazda Wojskowych kosztowała aż milion euro.

– Chcieliśmy zbudować drużynę o wartości około 10 milionów euro. Staraliśmy się trzymać tego budżetu. Co do napastnika, Blaza Kramera sprowadzonego z Legii Warszawa, to kwoty, które sugerowano, czyli milion euro, nie są prawdziwe. Nasz klub nie miałby możliwości wyłożenia takiej sumy – powiedział Omer Korkmaz w rozmowie z portalem “Konyaninsesi.com.tr”, cytowany przez serwis “Legia.net”.

– Blaz przyjechał do Konyi na początku okna transferowego, ale ze względu na pewne żądania jego agenta musieliśmy go odesłać z powrotem do Polski. Zawsze darzyliśmy go sympatią, on chciał do nas wrócić i się wykazać. Ostatecznie uzgodniliśmy transfer za kwotę o 50 procent niższą od pierwotnie podanej – dodał prezes ekipy znad Bosforu, który tym samym zaprzeczył informacjom pojawiającym się w mediach.

