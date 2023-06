fot. Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Kai Havertz

Real Madryt mocno chce zacząć ofensywę transferową

Bild przekonuje, że klub z La Liga finalizuje transfer Kaia Havertza

Niemiecki piłkarza na dniach ma zmienić barwy klubowe

Kai Havertz ma zamienić Chelsea na Real Madryt

Real Madryt w ostatniej kolejce La Liga będzie walczyć o to, aby przypieczętować wicemistrzostwo kraju. Tymczasem w Lidze Mistrzów stołeczny team zakończył rywalizację w półfinale.

Bild podaje natomiast, że przeprowadzka Kaia Havertza z Chelsea do Realu Madryt jest przesądzona. Tym samym z wysokiego C hiszpański klub chce zacząć się wzmacniać przed kolejną kampanią. Niemiec ma trafić do hiszpańskiej ekipy już w najbliższy dniach.

Niemieckie medium już wcześniej przekazywało, że 23-letni pomocnik jest jednym z głównych letnich celów Realu. Zwolennikami transakcji z udziałem Havertza są zarówno prezydent klubu Florentino Perez i trener Carlo Ancelotti.

W trakcie kampanii 2022/2023 niemiecki piłkarz wystąpił w 47 spotkaniach Chelsea. Zdobył w nich dziewięć bramek, a ponadto zaliczył jedną asystę. Havertz trafił do teamu z Londynu latem 2022 roku. Aktualna umowa Niemca z ekipą ze Stamford Bridge obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, a rynkowa wartość szacowana jest na 60 milionów euro.

Czytaj więcej: Mount odrzucił trzy oferty Chelsea. Wielki transfer na horyzoncie