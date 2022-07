Pressfocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Krystian Bielik w sezonie 2022/2023 nie będzie grał w Derby County. Polak najprawdopodobniej trafi na wypożyczenie do Championship.

Są duże szanse na to, że Krystian Bielik przejdzie z Derby County do Birmingham City

Polak ma być wypożyczony

Piłkarzem interesował się też Watford

Bielik wróci w znajome środowisko

Krystian Bielik i jego Derby County mimo heroicznej postawy nie zdołali uniknąć spadku z Championship do League One. Polski pomocnik ma ambicję bycia podstawowym piłkarzem na tegorocznych mistrzostwach świata, więc nie mógł sobie pozwolić na bycie zawodnikiem z trzeciego szczebla rozgrywkowego. Czesław Michniewicz zapowiedział, że nie powoła go na turniej, jeżeli zostanie w Derby. Bielik pójdzie za radą selekcjonera reprezentacji Polski i najprawdopodobniej wzmocni Birmingham City na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Prawdopodobnie nowy klub Bielika to zespół z dołu tabeli Championship. W minionym sezonie zajął 20 miejsce w tabeli, z dziesięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Najbliższy sezon zapewne będzie wyglądał podobnie. Birmingham to nie jest szczyt marzeń 24-latka, ale w nowym zespole ma on być podstawowym piłkarzem. Dzięki temu złapie rytm meczowy przed mundialem.

Birmingham zaskoczyć szczególnie Bielika, ponieważ polski pomocnik reprezentował już ten klub. Miało to miejsce w sezonie 2016/2017, gdy 24-latek został wypożyczony na pół roku z Arsenalu. W tym czasie Bielik zagrał dziesięć meczów. Teraz ma ich być znacznie więcej. Na regularne granie w Birmingham City liczy nie tylko Bielik, ale również Przemysław Płacheta, który został tu wypożyczony z Norwich City. 24-latek będzie zatem prawdopodobnie dzielił szatnię z kolegą z reprezentacji.

