Juventus powalczy z Barceloną. Celem portugalski gwiazdor

Bernardo Silva podjął już decyzję o odejściu z Manchesteru City po zakończeniu obecnego sezonu. W wyścigu o jego podpis uczestniczy między innymi Juventus - donosi Ekrem Konur na łamach portalu Sports Boom.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Bernardo Silva może trafić do Juventusu

Bernardo Silva ma ważny kontrakt z Manchesterem City tylko do 30 czerwca 2026 roku i według zagranicznych mediów podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. 31-letni Portugalczyk nie zamierza przedłużać umowy z obecnym pracodawcą, ponieważ chce spróbować nowego wyzwania po wielu sezonach spędzonych na Etihad Stadium. Włodarze angielskiego klubu rozumieją jego stanowisko i nie planują wywierać na nim presji, licząc się z odejściem jednego z liderów zespołu Obywateli.

Ofensywny pomocnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego ma więc dołączyć do nowej drużyny bez kwoty odstępnego, czyli za darmo. Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „Sports Boom”, poważne zainteresowanie doświadczonym zawodnikiem wykazuje między innymi Juventus.

Turyńczycy widzą w nim piłkarza, który mógłby wnieść kreatywność i jakość do drugiej linii. Stara Dama będzie jednak musiała zmierzyć się z konkurencją w postaci Barcelony oraz klubów z Arabii Saudyjskiej. Sam zawodnik preferuje pozostanie na Starym Kontynencie, by dalej rywalizować w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Silva swoją karierę rozpoczynał w Benfice Lizbona, skąd trafił do AS Monaco, a następnie do Manchesteru City. W Anglii sięgnął po liczne trofea, w tym sześć mistrzostw Premier League, dwa Puchary Anglii i Ligę Mistrzów. Obecna wartość rynkowa 31-latka wynosi około 27 milionów euro. Portugalski gwiazdor wciąż ma wiele do zaoferowania, a Juventus liczy, że to właśnie Turyn stanie się jego kolejnym przystankiem.